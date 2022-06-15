В Екатеринбурге на фестивале "Белый цветок" возвели трехметровые скульптуры из петуний

Мероприятие прошло в честь 150-летия со дня рождения последней российской императрицы Александры Романовой. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня у Храма на Крови в Екатеринбурге прошел масштабный флористический праздник, посвященный 150-летию со дня рождения последней российской императрицы Александры Романовой. На открытой площадке возле храма флористы создали 9 трехметровых скульптур из петуний.

Фото: Полина Зиновьева

В мероприятии приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, главы районов уральской столицы и представители общественности, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Полина Зиновьева

"Для меня большая честь присутствовать на открытии первого фестиваля цветочных композиций "Белый цветок". Эта инициатива — важнейший элемент создания комфортной городской среды. В последние годы мы делаем многое, чтобы наш город становился лучше. Такие проекты наполняют смыслом всю нашу совместную работу. Специалистам-ландшафтникам, которые таким способом показали свои таланты, я хотел бы пожелать как можно больше подобных проектов в их творческой карьере", — заявил Алексей Орлов.

Фото: Полина Зиновьева

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил уверенность, что фестиваль станет новой традицией в культурной и духовной жизни уральской столицы.

"У нас впереди большое событие — 300-летие Екатеринбурга. Для нас очень дорого, что народная инициатива воплотилась в прекрасных белых цветочных композициях, которые сегодня подарены Екатеринбургу, жителям и гостям нашего замечательного города", — отметил митрополит.