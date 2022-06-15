Генерал-лейтенант Александр Мешков посетил отдел полиции Верхней Салды с проверкой

В первую очередь Александр Мешков заслушал доклад о проделанной в 2022 году работе с населением. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков прибыл в отделение полиции Верхней Салды с проверкой боеготовности личного состава, качества работы полицейских и условий, в которых они несут службу. Встречал руководителя регионального главка начальник территориального ОВД Павел Пайцев.

Отдел работает на территориях Нижнесалдинского и Верхнесалдинского городских округов, на которых проживает более 63 тыс. человек. В первую очередь Александр Мешков заслушал доклад о проделанной в 2022 году работе с населением.

"С января по май стражи порядка зарегистрировали 1 541 единицу транспорта, оформили и выдали 873 водительских удостоверения. На прием одного заявителя здесь требуется в среднем порядка 7 минут. Это неплохой результат, однако Александр Мешков потребовал не останавливаться на достигнутом и совершенствовать сферу обслуживания людей, не допускать фактов волокиты и бюрократических проволочек в решении вопросов посетителей", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Далее начальнику главка полиции представили статистику по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Верхнесалдинскому отделению полиции удалось снизить количество совершенных преступлений на 20,2% (323 случая), в том числе тяжких и особо тяжких — на 24,1%. На 16,6% уменьшился показатель преступлений против собственности, на 10,3% — число преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала года было пресечено более 10 тыс. административных правонарушений.

Также Александр Мешков поинтересовался, какие меры будут предприняты для улучшения криминогенной ситуации в общественных местах и на улицах.

"В территориальном ОВД заверили, что комплекс мер уже разработан и сейчас внедряется. К примеру, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, в городе установлены два новых светофора на перекрестке улиц Парковая — Энгельса — Карла Либкнехта и на перекрестке улиц Рабочей молодежи — Карла Маркса, что уже позволило значительно разгрузить движение транспортных потоков на данных участках. Кроме того, планируется заменить устаревший светофор на перекрестке дорог Парковая — Сабурова", — уточнил Валерий Горелых.

Напомним, в середине мая начальник свердловского главка полиции проверил работу ОВД в Байкалово и Ирбите.