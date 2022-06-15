Владимир Путин поручил продлить срок действия компенсации по ипотеке многодетным семьям

Отчет о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября текущего года. Фото: пресс-служба Кремля

По итогам заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие компенсации по ипотеке для многодетных семей. Отчет о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября текущего года.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Продлить меры государственной поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере до 450 тысяч рублей в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Сейчас компенсации по ипотеке распространяются на семьи, в которых третий или последующий дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Возраст старших детей и наличие зарегистрированного брака значения не имеет.

Размер компенсации составляет 450 тыс. рублей. Деньги можно потратить на погашение кредита на приобретение жилья или его строительство, а также на покупку земельного участка для индивидуального строительства.