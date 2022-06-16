Приставы ограничили выезд из РФ более 277 тысячам свердловчан

Уральцы стали невыездными из-за наличия долгов. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2022 года судебные приставы Свердловской области вынесли более 277 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы России — это на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целях информирования уральцев и гостей региона в период разгара отпусков екатеринбургские приставы провели плановую акцию "Узнай о своих долгах". На железнодорожном вокзале люди за несколько минут смогли проверить у себя наличие неоплаченных штрафов, налоговых задолженностей, долгов по кредитам, коммунальным платежам и алиментам.

Кроме того, желающим оказывали бесплатную юридическую помощь и рассказывали о способах погашения задолженности. В итоге восемь человек погасили свой долг прямо на месте проведения акции.