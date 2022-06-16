«Восхищаюсь уральским патриотизмом»

Без помощи таких регионов, как Свердловская область, ДНР бы просто не было, считает Александр Кофман. Фото: Станислав Фоминых

Свердловскую область посетил с рабочим визитом председатель Общественной палаты Донецкой народной республики Александр КОФМАН. Он встретился с представителями руководства региона, писателями, СМИ и студентами УрФУ, побывал в пункте временного размещения беженцев с территории Донбасса и Украины и подписал соглашение о сотрудничестве с главой свердловской Общественной палаты Александром ЛЕВИНЫМ. В интервью главреду «ОГ» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ Александр Кофман рассказал, как наш регион помогает Донбассу, из-за чего скрипачей донецкой филармонии порой путают с бойцами ЧВК, какую роль в его жизни сыграли сказы Бажова, и почему обязательно нужно издать «Азбуку Среднего Урала»

– Можете оценить масштабы помощи Свердловской области Донбассу?

– Помощь неоценима. Вчера встречались с вице-губернатором Олегом Чемезовым, обсуждали возможность восстановления дорог, инфраструктуры, водоснабжения. Буквально на днях принял 41 вагон помощи от российских регионов – лес, металл, продукты питания. Очень много пришло именно из Свердловской области. Помогаете вы колоссально. Больше скажу: без таких регионов, как Свердловская область, ДНР бы не было.

– Есть понимание, сколько свердловчан принимает участие в специальной военной операции?

– Сложно сказать, вряд ли такой учет ведет кто-то кроме тех, кому положено. Когда ехал к вам на поезде, с нами возвращались шестеро бойцов Центрального военного округа.

– А вообще из России?

– Начнешь перечислять – обязательно кого-нибудь упустишь, а обижать никого не хотелось бы. Могу про наши подразделения сказать. Ярко воюют «Спарта», «Сомали», «Пятнашка», «Восток». Но не только. Была, скажем, история еще времен «Азовстали». В разгар боев на завод влетел «джихад-мобиль» со срезанной крышей, с пулеметом. Покрошили всех, до кого добрались. Заняли позиции, сектора обстрела. Ваше командование спрашивает: это кто? Наши отвечают: это музыканты. Командование: а-аа, вагнеровцы? Наши смеются: да нет, скрипачи с филармонии!

– Шутка такая?

– Да реально музыканты! Пианисты, скрипачи! К тому времени у них за плечами было всего два месяца на передовой.

– Видел, как вас тепло принимают. На Урале не впервые?

– Первый раз! У меня много друзей из Свердловской области. Накануне общался с Вадимом Самойловым, мы очень близкие друзья. Конечно же Юля Чичерина. Дима Лазарев – ваш знаменитый писатель-фантаст. Плюс я много лет играл в «Что? Где? Когда?» – наша тусовка есть везде. Теперь еще будем дружить общественными палатами.

Вообще, я очень люблю уральский фольклор. Являюсь страстным поклонником вашего земляка Павла Бажова, его сказов. Практически вырос на них. Сейчас сбылась моя детская мечта – я оказался на родине «Малахитовой шкатулки»! Бесценным подарком стала книга об истории жизни Павла Петровича – «Дорога к сказам», которую мне подарила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

И еще я восхищаюсь уральским патриотизмом. Вижу у вас, как все – от государевых людей до детей и молодежи – бесконечно любят свой регион, Екатеринбург, свои малые города – Сысерть, Полевской… В Донбассе, к сожалению, этого нет. Почти невозможно найти детские книги, в которых бы упоминались знаковые места нашего края. Это никогда не прививалось. Сейчас мы пытаемся это исправить. Выпустили «Азбуку Донбасса», где каждая буква обозначает что-то знаковое для нашего региона. Надеюсь, такая азбука появится и на Среднем Урале. Это же просто: б – Бажов, м- малахит, ч – Чусовая. Кстати, успел в ней искупаться. Вода прекрасная – 8 градусов, почувствовал себя Ермаком.

– Военная операция рано или поздно закончится. Не думали о том, что надо как-то налаживать коммуникации с аналогичными структурами с «той» стороны? Здравые люди есть везде.

– Да о чем вы говорите? Там не с кем разговаривать. Все утоптано, дикое поле. Сегодня на встрече с журналистами приводил примеры. В аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой работала сотрудница – хорошая девушка. Уехала в Киев – и все. Другой человек. Люди на той стороне перестают понимать родственников, живущих здесь. Причем, безобразнее всех себя ведут те, кто сами не участвуют в военных действиях, диванная мерзость.

– Один мудрый сказал: «Тем, кто воевал, новая война нужна меньше всего».

– Абсолютно верно. И война, и казни, и репрессии. Мы знаем цену этому.