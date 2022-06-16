Трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы признан лучшим проектом государственно-частного партнерства

Награду в Москве получал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой удостоился Национальной премии РОСИНФРА в номинации "Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере городского транспорта". Награду в Москве из рук гендиректора Национального центра ГЧП Павла Селезнева получал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Концессионное соглашение между правительством региона и компанией "Верхнепышминский трамвай" о создании межмуниципальной трамвайной линии было подписано в мае 2021 года. После этого компания "Мовиста Регионы" заключила с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" контракт на финансирование проекта в размере 1,8 млрд рублей.

"Сегодня наша практика признана образцовой и рекомендована к тиражированию на территории России. Эта награда показывает, что глава региона Евгений Куйвашев сформировал одну из самых сильных команд в стране по созданию инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства", — заявил Дмитрий Ионин.

Напомним, что запуск трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой ожидается в августе 2022 года.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, национальная премия РОСИНФРА учреждена в 2013 году для определения лучших проектов в сфере развития инфраструктуры и ГЧП. В 2021 году победителей выбирали в 15 номинациях. В частности, лучшие проекты определялись в сферах ЖКХ, благоустройства, экологии, магистрального и городского транспорта, здравоохранения, образования и спорта.