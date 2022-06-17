Ural Music Night откроет первые инклюзивные площадки

Для людей с ограничением зрения будет подготовлена озвучка, для имеющих ограничение по слуху – перевод на жестовый язык. Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль "Ночь музыки", который пройдет в Екатеринбурге 24 июня, станет доступным для людей с особенными потребностями.

Самой доступной площадкой станет "Театр под открытым небом" на площади 1905 года, где покажут "Алые паруса" от Пермского академического Театра-Театра. Для незрячих гостей картину озвучат, для людей с ограничением слуха – переведут на жестовый язык. Для людей, пользующихся колясками или ходунками, выделят специальную удобную зону. Для людей с ментальными особенностями организаторы подготовили социальную историю с описанием фестиваля и комнату сенсорной разгрузки, где можно побыть в тишине, выпить воды и воспользоваться наушниками с эффектом шумоподавления.

Площадка "Мотив Stage на Капсуле времени", где выступит певица МакSим, и сцена на Октябрьской площади будут оборудованы безопасными зонами для людей с особенностями передвижения. Кроме того, лучшие хиты артистки переведут на жестовый язык и сопроводят хореографией. На обеих площадках переводчики на жестовый язык будут находиться на подиумах слева от сцен.

"Адаптация городских ивентов для людей с инвалидностью – это ведь не только про пандусы и перила. Это такой индикатор культуры общества. Такие практики учат нас видеть в человеке личность, а не медицинский диагноз, и мы эмоционально взрослеем", – отмечает команда проекта Inclusive Event.

Гости Ural Music Night с особенными потребностями могут пройти регистрацию на сайте Inclusive Event и указать там, какая именно помощь им необходима во время фестиваля. После обработки заявки организаторы подготовят все необходимое, чтобы сделать пребывание гостя на площадке безопасным и комфортным.

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