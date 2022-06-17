Прокуратура: причиной крупного пожара под Березовским стал удар молнии

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Прокуратура Березовского установила причины пожара в поселке Безречный, который в мае уничтожил десятки жилых домов. Виновником ЧП стала молния, разряд которой попал в торфяные поля.

В ходе проверки сотрудники ведомства также выявили нарушения, которые могут способствовать распространению огня и требующих немедленного устранения. В частности, в Березовском и поселках Сарапулка, Становая, Кедровка, Октябрьский, Зеленый Дол, Солнечный, Безречный, Лосиный, Ключевск, Монетный и Старопышминск обнаружены несоблюдения требований к размещению и содержанию пожарных водоемов. В сетях водоснабжения же не был обеспечен достаточный для эффективного тушения возгораний объем подачи воды.

Кроме того, программами развития территорий городского округа не определены противопожарные расстояния от застройки до лесных массивов, в ряде районов частного сектора оно меньше нормируемого. При этом в поселках обнаружены временные строения пилорам, склады древесины, древесной обрези и опила.

Как ранее писала "Областная газета", пожар на площади 500 квадратных метров вспыхнул в Безречном 10 мая. По первоначальной версии, причиной пожара стала беспечность жителей поселка, которые сжигали мусор в частном секторе.

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