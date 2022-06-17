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Общество
17 июня 2022, 17:41

Тренер команды уличной атлетики из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

  Юлия Пастух
Фанис Хайруллин

Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Руководитель команды уличной атлетики "Стойкие" из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России, дольше всех мужчин удержав горизонтальный уголок на одной руке в висе на перекладине — за 45,8 секунд.

Это достижение — 5-й личный рекорд спортсмена и 12-й рекорд в копилке команды.

По словам спортсмена, подготовка к рекорду заняла 1 месяц. "Результатом доволен, нужно верить в себя, прилагать к этому усилия, упорно заниматься, и у тебя все получится. И, конечно, сильно помогает поддержка со стороны родных и близких людей", — добавил Фанис Хайруллин.

Видео: Фанис Хайруллин

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Областная газета Свердловской области

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Тренер команды уличной атлетики из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России