Тренер команды уличной атлетики из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Руководитель команды уличной атлетики "Стойкие" из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России, дольше всех мужчин удержав горизонтальный уголок на одной руке в висе на перекладине — за 45,8 секунд.

Это достижение — 5-й личный рекорд спортсмена и 12-й рекорд в копилке команды.

По словам спортсмена, подготовка к рекорду заняла 1 месяц. "Результатом доволен, нужно верить в себя, прилагать к этому усилия, упорно заниматься, и у тебя все получится. И, конечно, сильно помогает поддержка со стороны родных и близких людей", — добавил Фанис Хайруллин.

Видео: Фанис Хайруллин

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