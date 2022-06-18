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18 июня 2022, 12:32

Владимир Путин установил в России День народных художественных промыслов

Владимир Путин

Новый праздник будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в предпоследнее воскресенье июня.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 18 июня.

Как уточняется в telegram-канале Правительства РФ, вопрос об утверждении нового праздника обсуждался на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ведущих предприятий народных художественных промыслов во время рабочей поездки в Жостово.

"Михаил Мишустин поддержал инициативу создать новый праздник, назвав ее очень интересной, и заверил, что предприятия народных промыслов не останутся без внимания и поддержки государства", — говорится в сообщении.

Праздник был утвержден с целью сохранения, развития и поддержки деятелей народных художественных промыслов.

Областная газета Свердловской области

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