Уральские учёные ищут способы борьбы с растениями-пришельцами

Площадь произрастания борщевика Сосновского в регионе составляет около 200 гектаров. Он вызывает химические ожоги кожи и снижает плодородность сельхозугодий. Фото: пресс-служба администрации Березовского

Сегодня группа из шести сотрудников Института экологии растений и животных УрО РАН отправилась в научную экспедицию по Туринску и Каменску-Уральскому. В течение лета учёным предстоит исследовать флору городов, чтобы побороть распространение в регионе чужеродных деревьев и трав - американского клёна и амброзии. Их пыльца провоцирует детскую аллергию.

Ученые приступили к работе два года назад в Екатеринбурге. Они подробно описали живые организмы, с которыми люди сталкиваются каждый день по пути из дома в магазин, школу или детсад. Это позволило узнать, что в городе сильно возросло число растений-пришельцев из Америки, Азии и Африки, которые вытесняют привычную для Урала флору и негативно влияют на здоровье детей.

"В начале 2000-х было опубликовано исследование финского эколога Иллки Хански, посвящённое изучению связей между экологическим разнообразием и аллергиями у детей. Он доказал, что чем меньше число растений в непосредственной близости от жилых домов, тем больше аллергий среди их жителей. То есть растения, которые окружают человека в детстве, служат своеобразным аллергенным фоном, на котором тренируется иммунная система и человек во взрослом состоянии становится невосприимчив к аллергиям" — рассказал заведующий лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Денис Веселкин.

Таких чужеземцев в Свердловской области не меньше сотни: ещё полвека назад большинство из них в нашем регионе не росли. Среди наиболее опасных для здоровья растений — амброзия, американский клён и борщевик Сосновского. Учёные хотят выяснить, как эти пришельцы издалека взламывают систему биологической защиты местных экосистем.

После исследований в Екатеринбурге биологи отправились в Туринск и Каменск-Уральский, чтобы понять, насколько сообщества растений в этих городах отличаются от аналогичных в уральской столице. Результаты научной работы позволят улучшить экологическое благополучие в регионе и снизить детскую заболеваемость.