В Верхней Пышме прошла гонка на ретро-автомобилях

Всего в гонке участвовали около 60 экипажей из крупнейших городов Уральского федерального округа. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме состоялось необычное мероприятие — ралли на винтажных автомобилях, возраст которых составляет более 30 лет. Гонщики соревновались не на скорость, а на точность и регулярность движения.

Организаторы гонки — Музейный комплекс УГМК — проводит мероприятие уже в третий раз. На улицы города выехали такие авто-легенды, как Porsche 911 1969 года выпуска, "Волга" 1959 года, "Копейка", Volkswagen Kaefer, BMW Isetta, Ford A 1930 года и Ford Mustang 1968 года.

Фото: пресс-служба УГМК

Всего в ралли участвовали около 60 экипажей из крупнейших городов Уральского федерального округа. На старте и на финише гонки все желающие могли сфотографироваться рядом или внутри автомобилей. Также перед началом мероприятия проходил розыгрыш поездки на правительственном лимузине ЗИС-101А.

Фото: пресс-служба УГМК

"Гости гонки могут посетить закрытую экскурсию в новое здание Музея автомобильной техники. Там всем желающим презентуют коллекцию микрокаров — европейских автомобилей самого маленького типа, пик производства которых пришелся на 50–70-е годы. Тогда людям были необходимы дешевые, простые и экономичные транспортные средства", — рассказали в пресс-службе УГМК.