Microsoft закрыла россиянам доступ к скачиванию Windows 10 и 11

Жители РФ потеряли возможность скачивать операционную систему Windows 10 и 11. Теперь при попытке загрузки программы с официального сайта выдается сообщение "Возникла проблема с вашим запросом".
Также компания запретила скачивать программу Media Creation Tool на территории России. При попытке перейти на страницу скачивания выдается ошибка 404, передает CNews.
В издании также отмечают, при подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем со скачиванием не возникает.
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