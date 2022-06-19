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19 июня 2022, 10:10

Microsoft закрыла россиянам доступ к скачиванию Windows 10 и 11

  Юлия Пастух
Человек за компьютером

Также компания запретила скачивать программу Media Creation Tool. Фото: Павел Ворожцов

Жители РФ потеряли возможность скачивать операционную систему Windows 10 и 11. Теперь при попытке загрузки программы с официального сайта выдается сообщение "Возникла проблема с вашим запросом".

Также компания запретила скачивать программу Media Creation Tool на территории России. При попытке перейти на страницу скачивания выдается ошибка 404, передает CNews.

В издании также отмечают, при подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем со скачиванием не возникает.

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Областная газета Свердловской области

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