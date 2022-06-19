В Екатеринбург вернулся отряд ОМОНа, принимавший участие в спецоперации на Украине

Бойцы провели на территории ДНР и ЛНР 4 месяца. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Сегодня на железнодорожный вокзал прибыл поезд с сотрудниками нижнетагильского ОМОН Росгвардии. Бойцы 4 месяца выполняли служебно-боевые задачи по охране правопорядка, а также принимали участие в проведении специальных мероприятий.

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Поезд с росгвардейцами торжественно, под сопровождение оркестра штаба Уральского округа войск нацгвардии, встретили заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов, начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин, замминистра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

"От руководства управления и всего личного состава передаю слова благодарности вашим близким и родным, которые каждый день, находясь за тысячи километров от вас, своей сердечной теплотой и любовью поддерживали вас. Мы гордимся вами", – отметил начальник теруправления Росгвардии генерал-майор полиции Константин Шуршин.

Видео: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Личный состав вернулся без потерь, в полном объеме выполнив все поставленные боевые задачи. После отдыха в кругу семьи бойцы вновь приступят к службе. Наиболее отличившиеся сотрудники Росгвардии будут представлены к наградам.