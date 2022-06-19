Свердловские спасатели продлили предупреждение о граде и грозах

Также ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

В ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, сильные дожди, грозы и град. В этой связи региональное МЧС рекомендовало уральцам соблюдать меры безопасности.

Во время грозы спасатели рекомендуют закрывать окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия в доме. Во время ударов молнии не следует близко подходить к молниеотводу, электропроводке, антеннам, водостокам и окнам.

Оказавшись на улице во время непогоды, необходимо избегать линий электропередачи, навесных и непрочных конструкций. Укрываться под деревьями опасно — велик риск попадания в них молний, а сильный ветер и град могут повредить ветки.

Передвигаясь на автомобиле, нужно остановиться и переждать непогоду.