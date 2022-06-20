УрФУ назовет аудиторию в честь экс-секретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

В Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина появится аудитория в честь экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося 19 июня на 77 году жизни в Баку.

"Коллектив университета приносит искренние соболезнования близким Геннадия Эдуардовича. Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории", — цитирует ректора вуза Виктора Кокшарова ТАСС.

Досье

Бурбулис Геннадий Эдуардович родился в августе 1945 года в Первоуральске. После окончания школы два года работал слесарем на Первоуральском новотрубном заводе, затем два года отслужил солдатом в ракетных войсках. В 1973 году окончил философский факультет УрГУ, после чего 10 лет преподавал в этом же вузе. В 1983 году возглавил кафедру общественных наук Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске. В 1987 году организовал первый в стране политический клуб "Дискуссионная трибуна", а в 1989 году был избран народным депутатом СССР. Возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина на первых выборах президента России, после выборов стал государственным секретарем РСФСР, а с ноября 1991 года (когда Борис Ельцин совместил должности президента и председателя правительства) — первым заместителем премьера России. Вместе с Борисом Ельциным подписал Беловежское соглашение о роспуске СССР.