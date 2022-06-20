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Общество
20 июня 2022, 10:53

Свердловские приставы за долги арестовали Range Rover Sport

  Юлия Пастух
Range Rover Sport

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Судебные приставы Екатеринбурга арестовали спортивный внедорожник уральца для погашения миллионного долга по его автокредиту.

По информации ГУФССП по Свердловской области, екатеринбуржец купил автомобиль Toyota Hilux в автокредит под залог приобретаемого имущества, но меньше чем через год перестал за него платить. Банк обратился в суд, сумма иска составила 1 082 000 рублей.

Приставы выяснили, что Toyota Hilux числится в угоне. Однако позднее у должника появился в собственности другой автомобиль — Range Rover Sport. Для исполнения решения суда пристав выехал к должнику на работу, где находилась новая машина, и составил на нее акт описи и ареста. Транспортное средство передали на ответственное хранение банку. Если в ближайшее время должник не начнет выплачивать долг, то внедорожник отдадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.

Областная газета Свердловской области

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