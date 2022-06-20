За сутки в Свердловской области выявили 96 случаев COVID-19

135 человек за 24 часа выздоровели. фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 96 граждан подтвердили коронавирус.

135 человек за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 4 человека с COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 2 667 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.