Темы дня

Общество
20 июня 2022, 13:33

За сутки в Свердловской области выявили 96 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

135 человек за 24 часа выздоровели. фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 96 граждан подтвердили коронавирус.

135 человек за указанный период выздоровели. Госпитализированы за последние сутки 4 человека с COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 2 667 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.06.2022, 14:51 / Общество
Мужчине, который выбросил сына из окна на Химмаше, предъявлено обвинение
20.06.2022, 14:35 / Общество
В Екатеринбурге выбрали логотип к 300-летию города
20.06.2022, 14:18 / Политика
Голосование на выборах губернатора Свердловской области будет длиться один день
20.06.2022, 13:39 / Общество
Сайты свердловских вузов подверглись хакерским атакам
20.06.2022, 13:33 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 96 случаев COVID-19