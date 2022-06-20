Душистая грядка

Чай завезли в Россию в XVII веке. До этого отвары готовили из всего, что росло вокруг, — листьев кустарников, трав, кореньев, почек, ягод, стеблей, шишек и цветов. Почему-то чай быстро и безоговорочно стал доминировать над всей этой пышной ботаникой, и травы отошли на второй план. О том, что из них можно получить вкусный и полезный напиток, помнят далеко не все. Тем более эти травы легко вырастить на своем участке.

Мята

Польза. Напиток с мятой придает силы, снимает напряжение, улучшает пищеварение, устраняет вздутие живота. Также ее используют в качестве приправы, когда готовят стейки и салаты.

Как вырастить. Мята хорошо растет практически на любых почвах, не требует яркого солнца и быстро разрастается. Ее можно посадить в самой затененной части сада.

Как заварить. Нужно залить две чайные ложки измельченных листьев мяты 100 мл кипятка и дать настояться пять минут. А затем добавить еще 200 мл горячей воды. Пить мятный чай лучше сразу: эфирные масла быстро улетучиваются, и напиток теряет свои лечебные свойства. Мята сама по себе очень ароматная и вкусная, поэтому ее можно заваривать как самостоятельный травяной настой или добавлять в черный/зеленый чай.

Зверобой

Польза. Народные целители рекомендуют пить настой зверобоя при мигренях, депрессии, гриппе, простуде, гастрите, заболеваниях сердца… Не зря это растение называют «травкой от всех болезней».

Как вырастить. Для зверобоя подойдет некислая дренированная почва с добавлением компоста. Это многолетнее растение, и зацветет оно только через 2–3 года.

Как заварить. Для чая следует брать верхушечные листочки с цветами. Приготовить напиток просто: залить чайную ложку травы стаканом кипятка и дать настояться 5–10 минут, после процедить через ситечко. Порция вкусного и полезного напитка готова.

Шалфей

Польза. Шалфей помогает при желудочно-кишечных болезнях, воспалительных процессах, применяется как общеукрепляющее средство и для уменьшения потоотделения. Чай с ним тонизирует и улучшает цвет лица.

Как вырастить. Этот неприхотливый к почве и уходу двулетник предпочитает места с рыхлой питательной почвой. Цветет с июля по сентябрь.

Как заварить. Залить чайную ложку шалфея стаканом горячей воды, дать напитку настояться.

В заваривании трав есть два подхода, основанных на гастрономической функциональности, говорит чайный эксперт, судья чайных чемпионатов Денис Шумаков.

– Одни травы отлично подойдут в качестве основы напитка. Другие идеально выступают как ароматная приправа. Например, шиповник — замечательная основа. Можно строить напиток только на его вкусе. А вот лаванда или мята — это нюанс. Их лучше добавлять к основному вкусу. Травы для чая очень удобно аналогизировать с классическими специями. Вот мы держим на кухне перец, розмарин, тимьян. Иногда мы эти специи смешиваем по какому-то рецепту — так появляются хмели-сунели, прованские травы и букет гарни. Но чаще мы добавляем их в еду, как бог на душу положит. Так вот, в работе с чайными травами подход такой же, заваривайте как хотите, создавайте купажи и не думайте, что это неправильно. Что вкусно — то и правильно, – заключил чайный эксперт.