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Общество
20 июня 2022, 14:35

В Екатеринбурге выбрали логотип к 300-летию города

  Юлия Пастух
Логотип к 300-летию Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге выбрали официальный логотип к 300-летнему юбилею города. Победителями конкурса стали Анастасия Линиченко и Михаил Филиппов, они получат 300 тысяч рублей.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе мэрии столицы Урала, на логотипе изображены стены крепости, которая была построена одновременно с Екатеринбургским заводом в 1723 году и служила для его защиты от внешнего нападения. Посередине — река Исеть.

Фиолетовый цвет логотипа при этом символизирует мудрость и тайну, желтый — солнце и праздник, а бирюзовый — чистоту воды.

Фото: Пресс-служба мэрии Екатеринбурга

"Юбилей уральской столицы станет знаковым событием как регионального, так и всероссийского масштаба. Ни одно крупное торжество подобного масштаба не обходится без собственного запоминающегося символа. Оригинальная, яркая и узнаваемая айдентика крайне важна для формирования положительного имиджа любого города", — отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, итоги конкурса на лучший логотип города были подведены 11 мая. За эскиз № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%). Всего в голосовании приняли участие 7 700 екатеринбуржцев. Однако 13 мая прошло заседание экспертной комиссии, на котором приняли решение доработать избранный горожанами вариант.

Областная газета Свердловской области

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