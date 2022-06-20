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Общество
20 июня 2022, 17:00

На Урал завезли 7 тонн зараженных цитрусовых из Аргентины и Египта

  Юлия Пастух
Мандарины

Фрукты заражены красной померанцевой щитовкой. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в регионе крупную партию лимонов и мандаринов, зараженных красной померанцевой щитовкой.

По данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области, завезены были 4 тонны лимонов из Аргентины и 3 тонны мандаринов из Египта, пораженные вредителем. Однако серьезной опасности для человека фрукты не представляют, необходимо лишь тщательно вымыть их перед употреблением.

Специалисты также отметили, красная щитовка расселена по всему свету. Этот вредитель питается соками разнообразных растений из нескольких десятков семейств. Он поражает цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), розы, оливу европейскую. Щитовка встречается на листьях, побегах, плодах, ветвях и стволах, она ослабляет растения, снижает урожайность и товарную ценность плодов.

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Областная газета Свердловской области

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