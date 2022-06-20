На территории свердловского главка полиции поселилась утиная семья

Александр Мешков поручил найти орнитологов или других специалистов, способных переселить утку с утятами в безопасное место. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Утка Сеньорита, которую в мае сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области увидели на гарнизонному плацу, вернулась в компанию стражей правопорядка. На этот раз птицу увидели с выводком.

Напомним, сначала утку, расхаживающую по территорию главка полиции, застали в гордом одиночестве, однако позже она вернулась в главное управление МВД региона в сопровождении селезня. Кавалера Сеньориты стражи правопорядка назвали Сыщиком. Пара уток купалась в луже дождевой воды и лучах славы: полицейские щедро угощали их вкусностями.

"Каково же было наше удивление, когда, спустя месяц, мы вновь увидели на плацу ту самую красавицу, только теперь уже в окружении четырех не менее симпатичных и пушистых птенцов. Сколько среди них девочек, а сколько мальчиков, сказать не могу. Мама-утка по понятным причинам пока близко к своему семейству не подпускает. Все малыши, судя по поведению, шустрики, послушные и очень любопытные. Проявляют явный интерес к покорению соседних территорий. Часто наведываются в гости во двор рядом расположенного здания ФСБ. Настоящие сыщики в шутку говорят, что подрастают будущие контрразведчики", — комментирует ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых

Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков поручил найти орнитологов или иных специалистов, способных без потерь и травм переселить маму-утку и ее птенцов в более безопасное место.