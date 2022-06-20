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20 июня 2022, 19:08

Финляндия отменяет ковидные ограничения для туристов

туризм во время пандемии

Пограничный контроль будет возвращен к допандемийному формату. Фото: Галина Соловьева

С 30 июня Финляндия отменяет введенные для туристов ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это распространяется и на те страны, которые не являются государствами Шенгенской зоны Евросоюза.

Об этом говорится на сайте МВД Финляндии.

"Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", — сказано в сообщении.

Пограничный контроль будет возвращен к допандемийному формату, то есть, пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны иметь при себе обычные проездные документы — паспорт и визу при необходимости.

В финском МВД отметили, что после отмены ограничений ожидается увеличение потока туристов, включая россиян. На объемы перевозок также влияет количество действующих виз в Финляндию и желание россиян путешествовать.

Областная газета Свердловской области

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