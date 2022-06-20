Владимир Путин поручил проработать вопрос с досрочной пенсией многодетным отцам

Глава государства поручил рассмотреть вопрос о предоставлении досрочной пенсии многодетным отцам. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встреч, связанных с вопросами соцподдержки детей. В частности глава государства поручил рассмотреть вопрос о предоставлении досрочной пенсии многодетным отцам.

"Правительству Российской Федерации <...> рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет предоставить доклад о выполнении поручения до 1 октября 2022 года.

К слову, в октябре прошлого года Владимир Путин учредил в России День отца для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Праздник отмечается в третье воскресенье октября.