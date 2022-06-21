«Последний радикальный демократ»

Современники считают Геннадия Бурбулиса одной из самых ярких и противоречивых политических фигур. Фото: Алексей Кунилов

19 июня в Баку на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий БУРБУЛИС. Неординарная личность, соратник первого Президента России, один из авторов «Беловежских соглашений», родился и начал свою политическую карьеру в Свердловской области. Вместе со знавшими его жителями региона «ОГ» вспоминает, каким был Геннадий Бурбулис.

О смерти Геннадия Бурбулиса в отеле накануне сообщили федеральные СМИ. Политик приехал в Азербайджан, чтобы принять участие в работе IX Глобального Бакинского форума, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку». Как пишет Haggin.az, на полях форума журналисты издания задали Бурбулису вопрос о том, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР», на что получили ответ: «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно».

От философа до депутата

Заведующий кафедрой общественных наук в институте повышения квалификации Геннадий Бурбулис стремительно ворвался в большую политику. Перемены в жизни вчерашнего выпускника философского факультета стали полной неожиданностью для друзей, вспоминает его однокурсник, доктор философских наук, профессор Станислав Некрасов:

– Пришел как-то раз к Гене на работу, а у него там была большая копировальная машина, и вот на ней он тиражировал речь Ельцина, который тогда в опалу попал. Я понял, что однокурсник мой всерьез пошел в политику, и тут мы с ним поспорили. Я говорю: «Что ты делаешь?! Подумай! это же опасная вещь!»

Геннадий Бурбулис и Станислав Некрасов вместе защищали дипломы, а потом и диссертации, вместе ездили в Красноуфимский колхоз «на картошку». В 1971-м студент Бурбулис одним из первых на курсе подал заявление в партию, где написал, что «хочет продолжать дело ленинизма».

С 1987 года Геннадий Бурбулис становится руководителем политического клуба «Дискуссионная трибуна». Эта площадка для свободного обмена мнениями тогда собирала до тысячи человек. Туда приходили философы, историки, экологи, юристы. Приглашали на встречи и представителей законодательной и исполнительной власти региона:

– Мы познакомились, когда бегали на лыжах на турбазе «Хрустальная» в начале 70‑х. В конце 80-х Геннадий Бурбулис стал руководителем политклуба «Дискуссионная трибуна». Часто они заседали в СИНХе (нынешний УрГЭУ). Там был большой зал. Вход свободный. Общественность передовая приходила. Постоянно дебатировали, а потом участники Дискуссионной трибуны начали избираться в разные уровни власти. Я голосовал за Геннадия Бурбулиса. Ну а как же иначе? Я думал, что вот они будут в Верховном Совете и все проблемы решат, – вспоминает театральный режиссер Николай Стуликов.

Позже уже известный не только на Урале, но и в Москве молодой политик основал движение «За демократический выбор» и был выдвинут в депутаты Верховного Совета СССР.

В марте 1989 года Геннадий Бурбулис был избран депутатом Верховного Совета СССР. Он входил в координационный совет Межрегиональной депутатской группы (сопредседатели — Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и ВикторПальм).

Могильщик СССР

Геннадия Бурбулиса называют серым кардиналом и одним из инициаторов распада Советского Союза. 8 декабря 1991 года в Беларуси были подписаны, так называемые, «Беловежские соглашения» или «Соглашения о создании Содружества Независимых государств», после чего СССР перестал существовать не только де-факто, но и де-юре. В документе стоит подпись и первого заместителя премьер-министра Геннадия Бурбулиса.

– Разрушение Союза Геннадий Бурбулис ставил себе в заслугу, демонстрируя всем ручку, которой подписывал соглашение о прекращении его существования. Он был апологетом распада СССР. Думаю, он не предполагал последствий этого шага. Я бы назвал его последним радикальным демократом, – уверен политолог, директор Центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков,

При этом, по словам политолога, Бурбулис – был человеком своей эпохи: не будь глобальных исторических перемен 90-х, которые вознесли его на политический Олимп, Геннадий Эдуардович мог бы остаться обычным преподавателем института повышения квалификации. И в нынешних условиях вряд ли сделал бы карьеру во власти.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, тоже выпускник философского факультета УрГУ Анатолий Гагарин считает, что Геннадий Бурбулис оказал больше влияние на политическую жизнь Советского Союза и «стоял у истоков многих процессов»:

– Он был самым ярким оратором «Дискуссионной трибуны». Я помню, она собирала всех неравнодушных свердловчан. Каждая встреча – это было самое яркое, привлекающее внимание событие, которого с нетерпением ждали. Трибуна стала трамплином для многих будущих политических деятелей. Это была прекрасная возможность выступить там и рассказать о своих взглядах, заявить о себе. Порой один за другим выступали люди с прямо противоположными политическими взглядами, зачастую, радикальными. Геннадий Эдуардович «держал планку», контролировал все эти дискуссии. В этом смысле, он был большой мастер, – вспоминает Анатолий Гагарин.

При этом и для самого Геннадия Бурбулиса участие в «Дискуссионной трибуне» стало звездным часом. Ведь именно там он заработал свою политическую репутацию.

Падение с Олимпа

14 апреля 1992 года Геннадий Бурбулис был освобожден от должности первого вице-премьера. Его отставка была частью соглашения Ельцина с парламентской оппозицией: в обмен на уход Бурбулиса спикер Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов обещал Ельцину не допустить на предстоящем Съезде народных депутатов постановки вопроса об импичменте президенту.

Таким образом, в роли первого вице-премьера СССР Геннадий Бурбулис пробыл немногим меньше полугода – с 6 ноября 1991 года по 14 апреля 1992 года.

«Конечно, обидно, что Ельцин «кинул» Бурбулиса. Была там дилемма. Бурбулис мог бы стать губернатором нашей области вместо Росселя, – размышляет уральский политик и депутат Государственной Думы (2003–2007) Антон Баков:

– Я с Бурбулисом познакомился, когда мы легализовали «уральские франки». Геннадий Бурбулис свел меня на Старой площади с ЕгоромГайдаром, то есть вывел меня на федеральный уровень. Это был большой, хороший мне подарок. Очень интересный персонаж уральской и российской политики.

После этого так высоко на политический Олимп Геннадий Бурбулис не поднимался. С 2001 по 2007 год он был членом Совета Федерации.

После смерти политика в Уральском федеральном университете, носящем имя первого президента России Б. Н. Ельцина, может появится аудитория имени бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса (кстати, он был единственным, кто занимал эту должность).

– Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории, – цитирует ТАСС ректора вуза Виктора Кокшарова.

ДОСЬЕ Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске. После окончания школы работал слесарем на Первоуральском новотрубном заводе, затем служил в армии. В 1973 году окончил философский факультет УрГУ, затем преподавал в этом же вузе. В 1983-м – возглавил в Свердловске кафедру общественных наук Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии. В 1987 году организовал первый в стране политический клуб «Дискуссионная трибуна», а в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР. Возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина на первых выборах президента России, после стал госсекретарем РСФСР. С ноября 1991 года – первый зам. председателя Правительства России. Геннадий Бурбулис – один из авторов «Беловежских соглашений», юридически закрепивших распад СССР.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ Сергей Куприянов, житель Верхней Пышмы: «Родину развалили Бурбулис и его команда вместе с Ельциным. Вот и все. А на той «Дискуссионной трибуне» он просто свою карьеру делал». Алиса Григорьева, жительница Екатеринбурга: «Бурбулис для меня – это время перестройки, это Дискуссионная трибуна и это подписание Беловежских соглашений о ликвидации Советского союза. Перестройка – это, в первую очередь, дискуссии и столкновение разных мнений. Бурбулис сделал это возможным. Ничего подобного в Советском Союзе нельзя было до этого представить». Владимир Зимин, житель Первоуральска: «У меня к нему плохое отношение. Не одобряю, что со страной сделала команда Ельцина. Бурбулис, как один из главных ее членов, несет ответственность за все, что с ней произошло. А его «Дискуссионная трибуна» – это инструмент, с помощью которого ему удалось расшатать нашу страну». Иван Нифонтов, житель Екатеринбурга: «Мы судим тех политиков с высоты нынешних лет, но надо понимать, что такое конец 91-го и начало 92-го года. Это гиперинфляция, это дикий рост цен, это пустые полки в магазинах, тяжелое время. Советский Союз де-факто перестал существовать. Бурбулис был тем человеком, который оформил юридически распад Советского Союза. Он же привел в правительство команду Гайдара. В 92-м году товары появились в магазинах. Вот, что такое Бурбулис!»