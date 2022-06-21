В аэропорту Екатеринбурга самолет "Победы" не смог сесть с первого раза

Самолет

Рейс 403 авиакомпании "Победа" из Москвы из-за непогодных условий ушел на новый круг прямо с посадочной полосы Кольцово.

"Самолет вылетел из Внуково в 22.30 по Москве. Зашел на посадку в Кольцово примерно в 02.25 по местному времени. В Екатеринбурге шел дождь. Буквально в нескольких сотнях метрах от земли самолет стало болтать: крылья начали ощутимо покачиваться вверх-вниз. Шасси уже коснулись полосы и даже проехали какое-то расстояние, когда машина снова взяла разгон и резко пошла вверх. Командир корабля объявил, что из-за непогоды принято решение зайти на новый круг. Один из пассажиров начал негромко читать молитву", — рассказал "ОГ" пассажир рейса.

На новый заход ушло примерно 15 минут. Самолет успешно приземлился в 02.44 на 11 минут раньше расписания. Пассажиры встретили посадку громкими аплодисментами.