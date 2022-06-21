Для участников акции "Свеча памяти" в Екатеринбурге автобусы и трамваи будут работать дольше

Акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Фото: Александр Зайцев

Вечером, 21 июня, в уральской столице пройдет Всероссийская гражданская акция "Свеча памяти". Для участников мероприятия будет организован развоз на автобусах и трамваях.

Транспорт будет собираться на проспекте Ленина от улицы Хохрякова до улицы Вайнера и от ул. Карла Либкнехта до ул. Пушкина для дальнейшего движения в 23.40. Из трамваев будут доступны маршруты № 6, 13, 15, 18 и 26, а из автобусов — маршруты № 24, 27, 28, 50, 54, 57 и 57а.

Отметим, что акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Традиционно уральцы пройдут со свечами в руках по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года. По окончании шествия на центральной площади Екатеринбурга участники выстроятся в слово "Помним".

Сбор для участия в акции будет проходить на проспекте Ленина, на участке от Дома Севастьянова до улицы Карла Либкнехта, в 21:45.