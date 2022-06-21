Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов

Все вырученные средства будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ. Фото: кадр из трансляции на YouTube-канале Нобелевской премии

На американском аукционе Heritage за 103,5 млн долларов была продана медаль Нобелевской премии мира, которую главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил в прошлом году. Все вырученные средства будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

Первоначальная цена лота составляла 700 тыс. долларов, однако уже спустя несколько минут после начала аукциона медаль готовы были купить за несколько миллионов долларов. После того, как стоимость лота достигла 16,6 млн долларов, неизвестный покупатель предложил за медаль 103,5 млн долларов, перебить которые никто не смог, сообщается на сайте аукциона Heritage.

Медаль Дмитрия Муратова поставила абсолютный рекорд по сумме, вырученной с продажи на аукционе Нобелевской медали. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, и сумма была в 20 раз меньше — награду американского биолога Джеймса Уотсона продали за 4,76 млн долларов.

Напомним, что в октябре прошлого года Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира совместно с филиппино-американской журналисткой и писательницей Марией Ресса. Они были удостоены этой награды "за их усилия по защите свободы слова, выражения мнений в прессе, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".