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Общество
21 июня 2022, 12:45

Детские лагеря получат гранты на создание доступной среды

  Юлия Пастух
Детский лагерь

Претендентов на получение гранта ждет конкурсный отбор. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ профинансирует государственные и частные детские лагеря на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья.

Федеральные средства пойдут на адаптацию уличного пространства и помещений — создание ровного асфальта, демонтаж бортиков, нанесение тактильной разметки, расширение дверных проемов, установку пандусов и подъемников, оборудование спортзалов и площадок. 

Кроме того, деньги выделяются на специальное учебное оборудование — информационно-коммуникационные панели для ребят с нарушением слуха, ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать детей с различными нарушениями.

Претендентов на получение гранта ждет конкурсный отбор. Порядок его проведения утвердит Минпросвещения. Поддержку предоставят в рамках госпрограммы "Доступная среда" — в федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это предусмотрено 210 млн рублей — по 70 млн рублей ежегодно.

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Областная газета Свердловской области

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