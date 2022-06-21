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Общество
21 июня 2022, 14:12

Свердловская область направила в Макеевку девять КАМАЗов с гуманитарной помощью

  Юлия Пастух
Передача гуманитарной помощи

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Макеевку доставили гуманитарную помощь из Свердловской области — девять КАМАЗов привезли раскладушки, подушки, матрасы, постельное белье, полотенца для оборудования пунктов временного размещения жителей освобожденных территорий Республики.

"Направили в Макеевку все необходимое. Под руководством министерства общественной безопасности оперативно собрали, помощь в комплектации груза оказала в том числе компания "Сима-Ленд". Доставили без происшествий, все уже выгружено в городе", — рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Напомним, Макеевка и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве 5 июня, согласно которому  Свердловская область поддержит один из крупнейших городов ДНР в проведении дорожных ремонтов, проработке вопроса реконструкции городской системы водоснабжения, подготовке к началу учебного года (приобретении школьных парт).

Областная газета Свердловской области

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