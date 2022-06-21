В Екатеринбург вертолетом доставили двух недоношенных новорожденных

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Свердловские врачи доставили в Областную детскую клиническую больницу двух недоношенных новорожденных из Талицы. Детей транспортировали на отечественном вертолете "Ансат".

"Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма, их состояние оценивалось как тяжелое, была оказана необходимая реанимационная помощь, после чего малышей перевели в палату интенсивной терапии. Как только состояние новорожденных стабилизировалось, приняли решение о транспортировке в Екатеринбург", — рассказал Василий Редькин, главный врач Талицкой ЦРБ.

Неонатологи ОДКБ связались с Центром медицины катастроф, в эвакуации задействовали вертолет, в который поместили мобильный кювез для перевозки новорожденных. Оба перелета длились всего по 60 минут каждый, по земле из Талицы эвакуация заняла бы около трех часов.

Стоит отметить, это была первая транспортировка с использованием отечественного вертолета "Ансат" недоношенных новорожденных из родильного дома Талицы в транспортном инкубаторе. Ежегодно медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф эвакуируют в областные клиники около 700 детей из разных муниципалитетов Свердловской области, в том числе до 200 малышей — по воздуху.