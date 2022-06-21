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21 июня 2022, 16:02

Самозанятые в России смогут вставать на налоговый учет через портал "Госуслуги"

Госуслуги

Воспользоваться аналогичной мерой могут граждане ДНР и ЛНР. Фото: Алексей Кунилов

Закон, который позволит самозанятым с помощью "Госуслуг" вставать на налоговый учет, был принят Госдумой РФ 21 июня. Аналогичная возможность будет доступна гражданам Евразийского экономического союза.

После рассмотрения законопроекта в первом чтении была разработана поправка, согласно которой встать на налоговый учет смогут также граждане ДНР и ЛНР.

"Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам "расширить" оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД (налога на профессиональный доход)", — сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Напомним, что в последние месяцы государство активно поддерживает субъекты МСП и самозанятых. Дополнительные меры принимаются и в отдельных регионах. Например, в апреле стало известно, что Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет самозанятым в течение двух месяцев освоить новую профессию. В 2022 году будет выпущена серия бесплатных вебинаров и практикумов, по прохождению которых самозанятые смогут получить сертификат о новой специальности.

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Областная газета Свердловской области

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