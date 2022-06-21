Свердловчане смогут регистрировать недвижимость за один день

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С 29 июня срок регистрации сделок с недвижимостью сократится до одного дня. Это случится после вступления в силу закона об электронном взаимодействии Росреестра с МФЦ.

Для заявителя не поменяется ничего – человек также будет сдавать документы в МФЦ, но изменятся сроки получения услуги за счет того, что Росреестр будет получать электронные образы документов по защищенным каналам связи.

"Сегодня средний срок осуществления регистрационных действий составляет 5-6 дней с учетом логистики. Теперь документы будут поступать в электронном виде в режиме онлайн сразу государственному регистратору для правовой экспертизы и принятия решения о внесении записи в реестр. И эти документы по этим же каналам связи уходят обратно в многофункциональный центр уже в виде выписки из реестра, которая удостоверяет регистрационные действия", – пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова.

Изменения, по информации представителя Росреестра, касаются регистрации сделок с недвижимостью, постановки на кадастровый учет и комплексной процедуры, когда заявитель одновременно обращается за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет. При этом теперь документы нельзя подать через почту, а только в МФЦ, филиалах кадастровой палаты или через личный кабинет на сайте Росреестра.

По словам директора МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, сотрудники учреждения уже прошли необходимое обучение, и услуга готова к запуску во всех региональных отделениях с 29 июня.

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