Члены Свердловской областной федерации бокса обсудили строительство центров бокса

В частности, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся центров бокса в Каменске-Уральском и Талице. Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков принял участие в собрании членов общественной организации "Свердловская областная федерация бокса". В частности, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся центров бокса в Каменске-Уральском и Талице.

В начале собрания был рассмотрен ряд кадровых вопросов. Так, председателем набсовета был избран Алексей Шмыков, а новым председателем правления назначен Михаил Кайгородов, сообщает пресс-служба Свердловской областной федерации бокса.

Первый замгубернатора отметил, что активно участвовал в работе по развитию бокса и строительству боксерского центра в Каменске-Уральском, когда еще был на должности мэра города.

"Было подписано соглашение в 2018 году между Федерацией и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В марте его подписали, определили территории, где должны быть построены центры. Потом заложили камень. Надеюсь, что ударными темпами не в 23-й год уйдут коллеги, а закончат строительство в этом году", — рассказал Алексей Шмыков.

В конце встречи заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Черни вручил первому заместителю губернатора книгу "В УГЛУ" собственного авторства.