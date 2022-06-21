Темы дня

Общество
21 июня 2022, 10:10

Члены Свердловской областной федерации бокса обсудили строительство центров бокса

Собрание

В частности, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся центров бокса в Каменске-Уральском и Талице. Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков принял участие в собрании членов общественной организации "Свердловская областная федерация бокса". В частности, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся центров бокса в Каменске-Уральском и Талице.

В начале собрания был рассмотрен ряд кадровых вопросов. Так, председателем набсовета был избран Алексей Шмыков, а новым председателем правления назначен Михаил Кайгородов, сообщает пресс-служба Свердловской областной федерации бокса.

Первый замгубернатора отметил, что активно участвовал в работе по развитию бокса и строительству боксерского центра в Каменске-Уральском, когда еще был на должности мэра города.

"Было подписано соглашение в 2018 году между Федерацией и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В марте его подписали, определили территории, где должны быть построены центры. Потом заложили камень. Надеюсь, что ударными темпами не в 23-й год уйдут коллеги, а закончат строительство в этом году", — рассказал Алексей Шмыков.

В конце встречи заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Черни вручил первому заместителю губернатора книгу "В УГЛУ" собственного авторства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.06.2022, 20:58 / Общество
Свердловские промышленники поборются за звание почетного гражданина Екатеринбурга
21.06.2022, 20:03 / Экономика
Президент РФ поддержал предложения губернатора Евгения Куйвашева по импортозамещению в строительстве
21.06.2022, 19:16 / Экономика
Владимир Путин поручил завершить строительство замороженных объектов за 2 года
21.06.2022, 18:40 / Общество
Участие в гастрофестивале уральской кухни примут 30 свердловских ресторанов
21.06.2022, 18:10 / Общество
Свердловчане смогут регистрировать недвижимость за один день