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Общество
21 июня 2022, 20:58

Свердловские промышленники поборются за звание почетного гражданина Екатеринбурга

  Юлия Пастух
Мэрия Екатеринбурга

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на заседании комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга" в 2022 году выбрали двух кандидатов из 14 представленных.

После проведенного рейтингового голосования комиссия из числа депутатов гордумы и представителей администрации выбрала из списка кандидатов генерального директора ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Николая Клейна (17 голосов из 17 присутствующих) и генерального директора АО "Группа Синара" Михаила Ходоровского (13 голосов из 17). Далее их представят в гордуму, которая 9 августа определит самого достойного номинанта, — сообщили в пресс-службе мэрии столицы Урала.

Также глава города Алексей Орлов предложил представить к награждению почетным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом" директора Екатеринбургского театра кукол Петра Стражникова, генерального директора АО "ЛСР. Недвижимость-Урал" Владимира Крицкого и учредителя группы компаний "Стройтэк" Владимира Копылова. 

Стоит отметить, всего с 1877 по 2021 год звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» присвоено 92 жителям столицы Урала.

Областная газета Свердловской области

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