Акцию "Свеча памяти" в Екатеринбурге посетили 4,5 тысячи человек

Акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во вторник, 21 июня, в городах России прошла акция "Свеча памяти", посвященная согражданам, которые отдали жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге, несмотря на дождь, мероприятие посетили 4,5 тыс. человек.

По традиции уральцы прошли со свечами в руках по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Дома Севастьянова до площади 1905 года.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

По окончании шествия на центральной площади Екатеринбурга участники, держа в руках свечи, выстроились в слово "Помним". В нынешнем году на администрации Екатеринбурга впервые зажглись цифры 1941 – 1945.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, что акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В этом году в числе участников мероприятия были замгубернатора Свердловской области Павел Креков, глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов, первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Акция также прошла в Нижнем Тагиле.

"Семь тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Город трудовой доблести Нижний Тагил принял участие во Всероссийской акции "Огненные картины". "Армата" — лучший танк современности! Победа будет Za нами!" — написал мэр города Владислав Пинаев у себя на странице "ВКонтакте".