Акцию "Свеча памяти" в Екатеринбурге посетили 4,5 тысячи человек

Во вторник, 21 июня, в городах России прошла акция "Свеча памяти", посвященная согражданам, которые отдали жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге, несмотря на дождь, мероприятие посетили 4,5 тыс. человек.
По традиции уральцы прошли со свечами в руках по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Дома Севастьянова до площади 1905 года.
По окончании шествия на центральной площади Екатеринбурга участники, держа в руках свечи, выстроились в слово "Помним". В нынешнем году на администрации Екатеринбурга впервые зажглись цифры 1941 – 1945.
Напомним, что акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В этом году в числе участников мероприятия были замгубернатора Свердловской области Павел Креков, глава регионального Минобразования Юрий Биктуганов, первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин.
Акция также прошла в Нижнем Тагиле.
"Семь тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Город трудовой доблести Нижний Тагил принял участие во Всероссийской акции "Огненные картины". "Армата" — лучший танк современности! Победа будет Za нами!" — написал мэр города Владислав Пинаев у себя на странице "ВКонтакте".