В Свердловской области в День памяти и скорби завоют сирены

Сотрудники МЧС просят жителей региона сохранять спокойствие и не прерывать свои дела. Фото: Павел Ворожцов

В среду, 22 июня, в городах Свердловской области зазвучат сирены. Сотрудники МЧС просят жителей региона сохранять спокойствие и не прерывать свои дела.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В День памяти и скорби в 14:15 (местное время) во всех муниципальных образованиях Свердловской области будут включены сирены системы оповещения, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России", — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне по всей России прошла акция "Свеча памяти", посвященная согражданам, которые отдали жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге, несмотря на дождь, мероприятие посетили 4,5 тыс. человек.