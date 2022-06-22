Магазины ИКЕА расторгают договоры аренды с торговыми центрами

Магазины ИКЕА начали уведомлять партнеров о расторжении договоров аренды. Издание "Ведомости" со ссылкой на нескольких ритейлеров сообщили о досрочном расторжении контрактов на использование помещений по инициативе шведской компании. ИКЕА уведомляет партнеров о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке.

Коммерсанты подчеркивают, что такая схема прекращения сотрудничества предполагает крупные штрафы, предусмотренные условиями договоров. Арендодатели несут убытки из-за простоя помещения на время поиска новых клиентов. Сторона, инициировавшая расторжение договоров, выплачивает компенсацию, сумма которой определяется размером арендной платы. Партнеры должны оплатить от 3 до 6 месяцев аренды.

В Уральском федеральном округе работали два магазина ИКЕА, в Екатеринбурге и Тюмени, все они закрыты с 4 марта, при этом продлено действие подарочных сертификатов на полгода.

Ранее в пресс-службе ИКЕА сообщили, что компания прекращает работу четырех фабрик и приступает к продаже производства в России.