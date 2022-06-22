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Общество
22 июня 2022, 13:11

В парке Свердловского драмтеатра прошла акция "Во имя жизни"

  Полина Зиновьева
Акция "Во имя жизни"

Участники мероприятия повесили на ветви деревьев 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах. Фото: Полина Зиновьева

В День памяти и скорби в березовой роще парка Свердловского государственного академического театра драмы состоялась акция "Во имя жизни". Участники мероприятия повесили на ветви деревьев 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах.

Старт акции дали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, ветеран Великой Отечественной войны Николай Власов, а также внучка погибшего в годы войны защитника Отечества, кадет первого курса Екатеринбургского кадетского корпуса Валерия Кузнецова.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Такое число колокольчиков не случайно — Великая Отечественная война длилась именно 1 418 дней. Колокольный звон должен напоминать о каждом дне войны, в течение которых завоевывалась Победа.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

После этого каждый участник мероприятия спустил на воду городского пруда по гвоздике.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, что вчера вечером по всей России прошла акция "Свеча памяти". В Екатеринбурге мероприятие собрало 4,5 тысячи человек.

Областная газета Свердловской области

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