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Общество
22 июня 2022, 13:46

В Екатеринбурге 65-летняя женщина отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей

  Юлия Пастух
Женщина со смартфоном

Фото: Павел Ворожцов

Телефонные мошенники украли у 65-летней екатеринбурженки порядка 1,2 млн рублей.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, потерпевшей позвонила неизвестная, представившись сотрудником кредитной организации. Она пояснила, что с накопительного счета свердловчанки неизвестные пытаются похитить деньги, и чтобы предотвратить кражу, нужно перевести средства на специальный безопасный счет. Кроме того, женщину убедили оформить банковский займ, который нужно будет погасить через "специальный" банкомат.

В итоге екатеринбурженка согласилась, сняла нужную сумму и перевела деньги на счета аферистов. По окончании всех операций и закончив разговор, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников. Полицейским она рассказала, что ранее слышала о данных видах электронного мошенничества, но в данном случае на нее было оказано психологическое воздействие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". 

Областная газета Свердловской области

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