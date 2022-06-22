В Екатеринбурге 65-летняя женщина отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей

Фото: Павел Ворожцов

Телефонные мошенники украли у 65-летней екатеринбурженки порядка 1,2 млн рублей.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, потерпевшей позвонила неизвестная, представившись сотрудником кредитной организации. Она пояснила, что с накопительного счета свердловчанки неизвестные пытаются похитить деньги, и чтобы предотвратить кражу, нужно перевести средства на специальный безопасный счет. Кроме того, женщину убедили оформить банковский займ, который нужно будет погасить через "специальный" банкомат.

В итоге екатеринбурженка согласилась, сняла нужную сумму и перевела деньги на счета аферистов. По окончании всех операций и закончив разговор, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников. Полицейским она рассказала, что ранее слышала о данных видах электронного мошенничества, но в данном случае на нее было оказано психологическое воздействие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".