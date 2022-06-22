В возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс

Федеральные СМИ сообщают, что смерть наступила после операции в результате остановки сердца. Фото: скриншот из видео с Youtube-канала "Новости 24"

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Федеральные СМИ сообщают, что смерть наступила после операции в результате остановки сердца.

О кончине артиста сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева в соцсетях. При этом точные причины смерти отца она не назвала.

"Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить. Это человек, который поставил меня на ноги... дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. <...> Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой", — пишет дочь певца.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Пик популярности артиста приходится на 2003 год, после его участия в проекте "Фабрика звезд-2". Самой известной стала песня "Шоколадный заяц", а в 2004 Пьер Нарцисс выпустил одноименный альбом. В 2006 году получил звание "Заслуженный артист Ингушетии". В 2008 году участвовал в проекте "Звездный лед".