Российским регионам выделят миллиард на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Для реализации региональных проектов в сфере ЖКХ правительство выделит около 1 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, предоставляемую российским регионам Фондом содействия реформированию ЖКХ, увеличат с 30% до 50%. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такая мера позволит оперативно перечислить на реализацию региональных проектов в сфере ЖКХ около 1 млрд рублей. На выделенные деньги обновят системы тепло- и водоснабжения, а также очистные сооружения.

Увеличенные авансовые платежи будут предоставляться до конца 2022 года.