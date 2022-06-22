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Общество
22 июня 2022, 15:27

Российским регионам выделят миллиард на модернизацию коммунальной инфраструктуры

  Юлия Пастух
Смена труб в жилом доме

Для реализации региональных проектов в сфере ЖКХ правительство выделит около 1 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, предоставляемую российским регионам Фондом содействия реформированию ЖКХ, увеличат с 30% до 50%. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такая мера позволит оперативно перечислить на реализацию региональных проектов в сфере ЖКХ около 1 млрд рублей. На выделенные деньги обновят системы тепло- и водоснабжения, а также очистные сооружения.

Увеличенные авансовые платежи будут предоставляться до конца 2022 года. 

Областная газета Свердловской области

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