Губернатор Евгений Куйвашев и уральцы возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Сегодня, в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, губернатор Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

В торжественно-траурной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, заместитель командующего Уральским округом войск нацгвардии по военно-политической работе Александр Голосов, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, настоятель Преображенской церкви протоиерей Николай Ладюк, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Муфтий Абдуль-Куддусс, главный раввин города и региона Зелиг Ашкенази, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, члены Общественной палаты Свердловской области, представители дипломатического корпуса, ветеранских организаций, российского движения школьников, юнармейцев и поисковых отрядов.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Погибших почтили минутой молчания, на время проведения которой на административных зданиях в Свердловской области приспустили государственные флаги.