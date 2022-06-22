Стоп-бумага

Сданные в МФЦ документы преобразуют в электронный образ. Фото: Галина Соловьёва

С 29 июня в России изменится порядок регистрации недвижимости. В первую очередь это коснется сотрудников МФЦ и Росреестра, но выиграют от новшества все владельцы собственности.

Сразу успокоим: большинство граждан изменения никак не затронут – это скорее коснется системы взаимодействия государственных и муниципальных структур.

Так, перед отправкой в Росреестр сотрудники МФЦ будут переводить документы в электронный вид, заверять электронной подписью и отправлять онлайн по защищенным каналам связи. Это существенно ускорит весь процесс, который пока занимает 5–6 дней, а с 29 июня сократится до одного дня.

– Но это касается документов, в которых отсутствуют пороки, – уточняет заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова. – Регистратор проводит правовую экспертизу документов, принимает решение о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости и по защищенным каналам связи отправляет его в МФЦ для выдачи заявителю выписки из ЕГРН.

Закон расширяет также полномочия сотрудников МФЦ. Теперь они могут не принимать документы, написанные карандашом или имеющие исправления. Отказ получит также представитель правообладателя, не имеющий доверенности от человека, в интересах которого действует.

По мнению специалистов, цифровизация оформления прав на недвижимость упростит проведение сделок, при этом сам процесс станет более безопасным.

Набирает популярность и такая услуга, как запрет регистрировать сделки и вносить изменения в ЕГРН без личного участия правообладателя. По данным областного МФЦ, только в прошлом году было подано шесть тысяч подобных заявлений, а за первый квартал нынешнего – порядка полутора тысяч. Кроме того, перед совершением сделки с недвижимостью любой человек может проверить в режиме онлайн ФИО правообладателя, а также наличие или отсутствие обременений.

Упрощена также регистрация прав дольщиков. После сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию они могут обратиться к застройщику, чтобы тот сам подал для этого все необходимые документы.

Кроме того, 29 июня будет сделан очередной шаг в реализации проекта «Стоп-бумага», направленный на создание цифрового архива Росреестра.

– В нашем архиве имеется 3,5 миллиона правоустанавливающих документов, и только 47 процентов из них оцифровано, – говорит Юлия Иванова. – Мы же заинтересованы в накоплении именно электронных документов. Это позволит ускорить оказание учетных и регистрационных услуг, облегчит взаимодействие с МФЦ. Будет намного проще находить и предоставлять копии правоустанавливающих документов гражданам и судам по разным спорам, связанным с недвижимостью.

Кроме того, Росреестр прекратит прием заявлений для кадастрового учета и регистрации недвижимости почтовым отправлением. Подать бумаги можно будет только лично обратившись в многофункциональный центр, филиал Кадастровой палаты или воспользоваться интернет-сервисами, в том числе личным кабинетом на сайте.

-У нас в июне заработал новый сайт со старым адресом mfc66.ru, – добавляет директор многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых. – Там можно записаться на регистрацию прав в круглосуточном формате, а для большего удобства есть разделение записи для физических лиц и отдельно для ИП и юридических лиц. На текущий день можно записаться на прием в мобильном приложении. Для тех, кто с цифровыми технологиями не в ладу, в МФЦ действует колл-центр. По телефону 8 (343) 273–00–08 можно записаться на регистрацию прав, получить консультацию.