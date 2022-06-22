Каникулы трудового режима

По закону подростки могут работать не более четырех часов в день. Фото: elements.envato.com

В регионе традиционно начали работать молодежные биржи труда. Вакансии открыты для школьников старше 14 лет. Чаще всего юным соискателям предлагают стать подсобным рабочим, озеленителем, уборщиком мусора, расклейщиком объявлений или специалистом по очистке входных групп от рекламы. За более интересными вакансиям надо охотиться.

В Верхней Пышме этим летом готовы трудоустроить более пятисот школьников. Однако, как утверждают в местном центре занятости, желающих больше.

– Обычно в июне дети еще сдают экзамены, и мало кто из них ищет работу, но этот год – исключение. Сейчас молодежная биржа Верхней Пышмы уже трудоустроила 301 школьника, в июле на работу выйдут еще 202 человека. По нашим подсчетам, примерно 15 процентов подростков хотят трудиться в летний период. Если говорить о нашем городском округе это 600 школьников, – рассказала главный специалист отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма Евгения Костромина.

Около двухсот подростков будет трудиться на улицах Верхней Пышмы в сфере благоустройства (подметать, убирать, помогать с озеленением). Примерно столько же рабочих мест готовы предоставить образовательные учреждения города. Здесь ребята будут приводить в порядок пришкольную территорию, кабинеты и коридоры, помогут в библиотеке. Мария Култышкина выбрала одно из самых необычных направлений – «реставрация книг и переплётные работы».

– Мне нравится заботиться о книгах. У моего дедушки большая библиотека старых книг, которую начал собирать еще его дед. Он с детства учил меня ухаживать за книгами. На заработанные деньги я хочу купить щенка. Мне нравятся померанские шпицы. Дедушка разрешает завести собаку, только если сама заработаю и буду ее воспитывать, – рассказала девочка.

Однако, по словам специалистов, большинство ребят предпочитает весело проводить время на свежем воздухе со своими друзьями, поэтому охотнее идут работать в отряды при управляющих компаниях города. В топе у подростков и творческие предложения.

– В этом году востребованы новые направления занятости подростков. Например, работа графического редактора по созданию афиш и изображений для сувенирной продукции. Сюда мы также привлекаем ребят, владеющих такими навыками. За четыре часа работы в день подростки могут заработать около 8 тысяч рублей в месяц, а также получить дополнительную денежную выплату от центра занятости в размере 1700 рублей, – добавила Евгения Костромина.

В Серове в этом году открыто 277 вакансий для юных работников. Они благоустраивают территории, наводят порядок и чистоту в помещениях образовательных учреждений. Для 15-летнего Яна Киреева это первый трудовой опыт, за лето мальчик планирует заработать на велосипед.

– Работаю с 8 утра – и около 13.00 я уже свободен. Мы можем высаживать цветы, подрезать кустарники. Если плохая погода – то работаем в помещениях. Это либо мелкий ремонт мебели, либо мытье стен. После работы ещё много времени остаётся, можно провести его с друзьями. Получается, она совсем не помеха каникулам. В следующем году я также планирую работать летом, но мне бы хотелось попасть в автомастерскую, ассистентом механика, – рассказал Ян Киреев.

В Кушвинском городском округе готовы трудоустроить до 700 подростков. Это 30 процентов от общего количества детей с 14 до 17 лет. В течение лета школьники имеют возможность заработать в среднем 10 тысяч рублей. Заработная плата зависит от количества выработанных часов (от 3 тысяч до 4,5 тысячи рублей в месяц).

– На выплату заработной платы подросткам выделено 3 млн рублей из местного бюджета. Ребятам предлагаются вакансии рабочих зеленого хозяйства, вожатых в лагерях дневного пребывания. Дети работают в среднем по 15–18 дней в месяц, по 2–2,5 часа в день, это самое оптимальное время для плодотворной работы подростков в летний сезон, – рассказала начальник Управления образования Кушвинского городского округа Наталья Аленгоз.

Узнать о наличии «подростковых» вакансий в каждом муниципалитете, а также о правилах трудоустройства можно на сайте администрации города или на странице официального аккаунта во ВКонтакте.

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Для летнего трудоустройства подросток должен иметь прописку и гражданство РФ