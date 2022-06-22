Ученые УрФУ предложили засаживать загрязненные земли цветами и табаком

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Ученые УрФУ выяснили, какие растения могут выживать в почвах, загрязненных тяжелыми металлами.

Как сообщает пресс-службе вуза, цветки циннии и табак приспосабливаются к наличию меди, тяжелого металла, содержащегося в уральских почвах. Они способны удерживать металл в своих клеточных структурах, ограничивая его перенос и влияние на побеги. Это выяснили ученые в ходе экспериментов, результаты которых представлены в кандидатской диссертации младшего научного сотрудника научной лаборатории "Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем" УрФУ Анастасии Тугбаевой.

Анастасия Тугбаева уточнила, что цинния может расти на почвах, загрязненных медью, и даже быстрее переходить к цветению, чем в чистых почвах. То есть ее можно использовать для озеленения территорий. Табак, важная сельскохозяйственная культура и полезное удобрение, также адаптировался к длительному воздействию меди.

Эксперименты проводились в течение 20, 40 и 60 дней в приближенных к реальным условиях – были воссозданы характерные для региона уровень влажности и температура.