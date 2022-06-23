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Общество
23 июня 2022, 09:30

В России хотят разрешить тратить маткапитал на покупку земли

  Юлия Пастух
Земля

Фото: Алексей Кунилов

В России разработали и подготавливают к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому материнский капитал можно будет тратить на покупку земельных участков.

Согласно инициативе, семьи смогут направлять не более половины средств маткапитала на приобретение земельного участка. А оставшиеся деньги можно будет тратить на другие предусмотренные законом цели, в том числе и на строительство жилого дома на приобретенном участке, передают "Известия".

"Результаты опросов, которые мы проводили на разных платформах, показывают, что расширение господдержки на покупку земли было бы большим подспорьем для семей. Особенно это актуально для регионов, потому что там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых субъектах региональные маткапиталы уже можно направить на покупку земли. К примеру, такая возможность есть в Иркутске, Санкт-Петербурге и в Калмыкии. Хорошо бы такую практику вывести и на федеральный уровень", — цитирует издание координатора проекта ОНФ "Защита социальных прав граждан", члена ассоциации юристов России Оксану Старожильцеву.

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Областная газета Свердловской области

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