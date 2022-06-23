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Общество
23 июня 2022, 09:54

В Екатеринбурге от удара током погиб мужчина

Железнодорожные пути

РЖД. Фото: Анна Овсянникова

Мужчина погиб от удара током на станции Шарташ-Лечебный в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, трагедия произошла в 3 часа утра.

По данным надзорного ведомства, мужчина залез в вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. ЧП зафиксировано в 03:05 23 июня на 2 километре 6 пк перегона станции Шарташ-Лечебный.

"В результате полученных повреждений потерпевший скончался", — сообщили в Cвердловской транспортной прокуратуре.

Правоохранители начали проверку дополнительных обстоятельств и причин произошедшего на месте случившегося. Силовики устанавливают личность погибшего. Кроме того, транспортный прокурор проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на этом участке транспортной системы.

Областная газета Свердловской области

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