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Общество
23 июня 2022, 10:21

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о российском магазине приложений

Телефон

На средства связи будет предустанавливаться единый магазин приложений

Законопроект о российском приложении для гаджетов будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту 149608-8 указано, что на средства связи будет предустанавливаться единый магазин приложений. 

Законопроект вносится с целью обеспечить россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкционного давления. 

В настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений, в связи с чем есть риск прекращения их работы в России, уточнили в правительстве.

Российский магазин приложений будет предустанавливаться на технические устройства сразу с рядом приложений, утвержденных перечнем. Создание сервиса будет осуществляться без привлечения бюджетных средств Российской Федерации. В случае, если закон будет принят депутатами Госдумы, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Областная газета Свердловской области

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