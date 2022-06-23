Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о российском магазине приложений

На средства связи будет предустанавливаться единый магазин приложений

Законопроект о российском приложении для гаджетов будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту 149608-8 указано, что на средства связи будет предустанавливаться единый магазин приложений.

Законопроект вносится с целью обеспечить россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкционного давления.

В настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений, в связи с чем есть риск прекращения их работы в России, уточнили в правительстве.

Российский магазин приложений будет предустанавливаться на технические устройства сразу с рядом приложений, утвержденных перечнем. Создание сервиса будет осуществляться без привлечения бюджетных средств Российской Федерации. В случае, если закон будет принят депутатами Госдумы, он вступит в силу со дня его официального опубликования.