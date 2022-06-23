В Свердловской области ребенок получил огнестрельное ранение в голову

11-летняя девочка получила огнестрельное ранение

11-летняя жительница Нижней Синячихи во время прогулки получила огнестрельное ранение. Девочку в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Екатеринбург. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 22 июня в Нижней Синячихе Алапаевского района. О том, что в больницу с травмами попал ребенок, медики сообщили в полицию в 20:55.

"Незамедлительно на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД под руководством начальника полиции подполковника Сергея Анисимова", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицейском главке добавили, что пострадавшая девочка растет в полной семье, ранее на учете не состояла. Проведен опрос свидетелей и возможных очевидцев.

Следователями проводится комплекс мер по установлению обстоятельств произошедшего в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).